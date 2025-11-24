Filmare explozivă cu Nicușor Dan, la un an de la anularea alegerilor: "Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale"

Un clip cu actualul președinte Nicușor Dan revine în atenția publicului și ridică o mulțime de semne de întrebare, la un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu și, ulterior, anulat de CCR. În filmarea respectivă, Nicușor Dan, pe atunci edilul Capitalei, se pregătea să facă declarații la sediul PMB, despre rezultatele referendumului, moment în care o persoană din staff-ul său îi șoptește că ar trebui să se pregătească pentru „prezidențiale”, dacă intră Călin Georgescu în turul doi.

Clipul cu Nicușor Dan figurează chiar pe contul oficial de YouTube al actualului președinte și prezintă momentul din 24 noiembrie 2024, când fostul edil urma să țină un discurs, după primul exit-poll al referendumului pentru Capitală, care a avut loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale.

În filmare se poate auzi cum un bărbat din stânga lui Nicușor Dan îi spune, clar, celui ce avea să devină președintele României:

„Dacă intră Călin Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”.

Momentul este cu atât mai controversat, având în vedere că la data de 6 decembrie Curtea Constituțională a hotărât anularea alegerilor, însă motivul acestei decizii, care a zdruncinat încrederea românilor în democrație, nu a fost prezentat public, nici până în ziua de azi.

La alegerile prezidențiale din mai, Nicușor Dan candidează împotriva lui George Simion,”protejatul” lui Călin Georgescu

Vorbele persoanei din staff-ul lui Nicușor Dan, surprinse pe filmare, mai aduc în prim plan și scandalul izbucnit chiar în interiorul USR-ului la alegerile prezidențiale organizate în luna mai 2025, când partidul fondat de Nicușor Dan s-a dezis de Lasconi și a decis să-l susțină pe actualul lider de la Cotroceni. O previziune de o acuratețe ce pare că sfidează tot ceea ce presupune ideea de alegeri libere și democrație.

Într-o oarecare măsura, „predicția” celui din staff-ul fostului edil al Capitalei s-a împlinit. Ironia sorții a făcut ca la alegerile prezidențiale, organizate în mai 2025, Nicușor Dan să candideze împotriva liderului AUR George Simion, pe care Călin Georgescu l-a numit „protejatul” său și l-a susținut.

Motivul anulării alegerilor, un punct forte în campania lui Nicușor Dan

Candidatul susținut de USR a afirmat în campania electorală că va încerca să clarifice tot ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie.

Într-un sfârșit, Nicușor a câștigat prezidențialele cu 53,6% dintre voturi, iar George Simion a fost votat de 46,4% dintre români. Odată instalat la Cotroceni, actualul președinte pare să fi uitat de toate promisiunile făcute în campanie, inclusiv de prezentarea motivului anulării alegerilor, una dintre mizele pe care și-a construit discursul electoral.

După aproape șase luni de când a ajuns președinte, Nicușor Dan a declarat că dovezile vor veni peste câțiva ani. Nu a declasificat nici ședința CSAT în care a fost decisă anularea alegerilor prezidențiale.

Nicușor Dan: „Anularea alegerilor, bazată pe intuiție”

De asemenea, într-un interviu acordat de președintele României pentru Cotidianul, Nicușor Dan recunoaște că alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 au fost anulat pe „intuiții”, iar dovezile pot apărea peste câțiva ani. În cazul UK, raportul a durat 9 ani, a precizat el.

„Știm că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Știm mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, așa cum am zis, fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil că pe alegerile din România să fie fost și cumva există suspiciuni pentru o rețea de români care să fie fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informații sunt mai cunoscute, altele sunt mai puțin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiție”.

Călin Georgescu, dat în judecată pentru acțiuni contra ordinii constituționale

Călin Georgescu – cel care intrase, de pe prima poziție în turul doi al prezidențialelor cu Elena Lasconi – este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Fostul candidat este acuzat și de propagandă legionară, prezentându-se la poliție pentru semnarea controlului judiciar.

Foto: Mediafax/YT

Recomandarea autorului: