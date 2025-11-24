Prima pagină » Actualitate » Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri

Ruxandra Radulescu
24 nov. 2025, 20:52, Actualitate
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a vorbit despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Acesta a precizat că liderul de la Cotroceni a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic. 

„Platforma pe care se va întemeia vizita e foarte promițătoare și nu a fost inventată pentru această vizită. Cazul politic bilateral e foarte solid. Nicușor Dan a decis crearea a unui grup de lucru dedicat acestei vizite.

Nicușor Dan e liderul activ al acestui grup, nu a delegat pregătirile subordonaților ci se ocupă direct.

Reflexul președintelui e de a se concentra asupra substanței nu asupra calendarului.

Nu-și dorește ceremonii goale de protocol și îi cere să-i demonstrăm că această vizită este benefică interesului național. Nu validează nicio vizită înainte că noi să-i face această demonstrație.

Dimensiunea politică cu o tematică de mare interes pentru România, ce punem la înaintare ca România să iasă în avantaj. Dimensiunea economică, cu o delegație de oameni de afaceri. Președintele ar un interes mare în sectorul militar al tehnologiilor de frontieră.”, a transmis Lazurca.

