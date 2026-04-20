Mișcarea organizată în rândurile grupării #rezist în direcția susținerii premierului Bolojan îl include inclusiv pe regretatul filosof și activist civic Mihai Șora. Într-o analiză în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat cele mai recente intervenții ale paginii de Facebook Mihai Șora, de unde ar transmite mesaje de propagandă chiar renumitul filosof.

Cum poți să-l ții pe Mihai Șora în fereastră? Să-i pui în gură vorbe care poate că-i deteriorează faima, gloria pe care s-a chinuit s-o acumuleze, reputația”, a spus Doru Bușcu.

Un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan este anunțat în Capitală, luni seara, în Piața Victoriei, chiar în ziua în care PSD decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

Masivă mobilizare #rezist cu ajutorul spiritului lui Șora

Mobilizarea grupărilor #rezist a început deja în online, iar mai multe figuri publice au intrat în joc, inclusiv spiritul lui Mihai Șora.

Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face activism și propagandă politică (detalii AICI). Cel mai probabil văduva filosofului, Luiza Șora, nu ezită să-i uzurpe acestuia identitatea, numele și implicit reputația pe platforma Facebook. Care e un spațiu public, reglementat ca atare de Curtea Constituțională.

Bușcu: Nu văd scuzele pe care ar trebui să le ceară poporului român

Cunoscutul jurnalist apreciază că tabăra # rezist, deși e confruntată cu realitatea mandatului lui Nicușor Dan, pe care îl contestă aprig odată cu numirea șefilor marilor parchete, dă dovadă de ipocrizie și nu admite că au girat și promovat modele care s-au adeverit greșite. Cum sunt atât Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan.

”Ce nu văd la aceste mesaje, nu văd la final regretul influencerilor că l-au votat (pe Nicușor Dan). Nu văd scuzele pe care ar trebui să le ceară poporului român. Aș vrea să văd acum, ne smulgem părul din cap? În genunchi ne cerem iertare celor pe care, cu acoperirea noastră mediatică, i-am îndemnat să-l voteze pe Nicușor Dan ”.

Doru Bușcu consideră că aceste gesturi de susținere au, în realitate, o miză clară. Influencerii vor să intre în ”haloul de bunăvoință economică” ce apare de fiecare dată când vine o nouă putere.

Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment pentru luni seara, în Piața Victoriei. Nu lipsesc nici Manole și „Șora”

EXCLUSIV VIDEO | Fiul filosofului Mihai Șora face dezvăluiri despre posibilitatea deschiderii unui proces. Tom Șora: ”Ar putea să vizeze și drepturile de autor asupra cărților tatălui meu”