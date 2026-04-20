Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu condamnă folosirea în spațiul public a imaginii filosofului decedat, Mihai Șora

Mișcarea organizată în rândurile grupării #rezist în direcția susținerii premierului Bolojan îl include inclusiv pe regretatul filosof și activist civic Mihai Șora. Într-o analiză în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat cele mai recente intervenții ale paginii de Facebook Mihai Șora, de unde ar transmite mesaje de propagandă chiar renumitul filosof.

Cum poți să-l ții pe Mihai Șora în fereastră? Să-i pui în gură vorbe care poate că-i deteriorează faima, gloria pe care s-a chinuit s-o acumuleze, reputația”, a spus Doru Bușcu.

Un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan este anunțat în Capitală, luni seara, în Piața Victoriei, chiar în ziua în care PSD decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

Masivă mobilizare #rezist cu ajutorul spiritului lui Șora

Mobilizarea grupărilor #rezist a început deja în online, iar mai multe figuri publice au intrat în joc, inclusiv spiritul lui Mihai Șora.

Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face activism și propagandă politică (detalii AICI). Cel mai probabil văduva filosofului, Luiza Șora, nu ezită să-i uzurpe acestuia identitatea, numele și implicit reputația pe platforma Facebook. Care e un spațiu public, reglementat ca atare de Curtea Constituțională.

Bușcu: Nu văd scuzele pe care ar trebui să le ceară poporului român

Cunoscutul jurnalist apreciază că tabăra # rezist, deși e confruntată cu realitatea mandatului lui Nicușor Dan, pe care îl contestă aprig odată cu numirea șefilor marilor parchete, dă dovadă de ipocrizie și nu admite că au girat și promovat modele care s-au adeverit greșite. Cum sunt atât Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan.

”Ce nu văd la aceste mesaje, nu văd la final regretul influencerilor că l-au votat (pe Nicușor Dan). Nu văd scuzele pe care ar trebui să le ceară poporului român. Aș vrea să văd acum, ne smulgem părul din cap? În genunchi ne cerem iertare celor pe care, cu acoperirea noastră mediatică, i-am îndemnat să-l voteze pe Nicușor Dan ”.

Doru Bușcu consideră că aceste gesturi de susținere au, în realitate, o miză clară. Influencerii vor să intre în haloul de bunăvoință economică ce apare de fiecare dată când vine o nouă putere.

Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment pentru luni seara, în Piața Victoriei. Nu lipsesc nici Manole și „Șora”

EXCLUSIV VIDEO | Fiul filosofului Mihai Șora face dezvăluiri despre posibilitatea deschiderii unui proces. Tom Șora: ”Ar putea să vizeze și drepturile de autor asupra cărților tatălui meu”

Deznodământul crizei politice. Cristoiu: E aranjat totul/Bolojan demisionează
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AUR ar putea profita de miza PSD de a demola guvernul Bolojan. Doru Bușcu: AUR ar putea cere funcția de premier
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 aprilie, de la ora 15.00
Cum ne suflă Ungaria marile afaceri. Bușcu: „Un investitor care a primit o ușă în nas la București, la unguri s-au purtat cu el de parcă era porțelan”
Reușește PSD schimbarea lui Bolojan? Avocat Toni Neacșu: Mandatul premierului încetează în doar două cazuri
Toto Dumitrescu scapă de închisoare. Ce pedeapsă a primit pentru fuga de la locul accidentului
FMI le face europenilor o recomandare controversată: Menținerea prețurilor ridicate la pompă va forța oamenii să renunțe la combustibilii fosili
Ilie Bolojan, mesaj către Sofia după victoria detașată a partidului condus de fostul președinte Rumen Radev
OMV cumpără țiței din rezerva de urgență pentru a stabiliza piața globală după criza energetică declanșată de Iran
Cât te costă să crești o pisică VS un câine în 2026. Care este mai scump
Experții sunt de acord: De la 55 de ani, ar trebui să consumi maximum 2.500 de calorii, iar mai puțin de 30% din acestea ar trebui să fie grăsimi

