Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

Prezent la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns, în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele României a adus în discuție tensiunile din coaliţia de guvernare.

Pe de altă parte, șeful statului s-a arătat optimist. Nicușor Dan a menționat că, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții mediului financiar care au împrumutat România, teama a pendulat în zona fiscală. Acum, îngrijorarea este cu privire la stabilitate.

„Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.

Şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a spus preşedintele.

„Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

„Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, spaima, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă.

Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, adică, cumva, fiscal România s-a stabilizat. În schimb, există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate.

Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a spus Nicușor Dan, la întâlnirea de la Bruxelles.

Sursă foto: Mediafax Foto