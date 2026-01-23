Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

23 ian. 2026, 08:45, Știri politice
Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

Prezent la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns, în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele României a adus în discuție tensiunile din coaliţia de guvernare.

Pe de altă parte, șeful statului s-a arătat optimist. Nicușor Dan a menționat că, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții mediului financiar care au împrumutat România, teama a pendulat în zona fiscală. Acum, îngrijorarea este cu privire la stabilitate.

„Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.

Şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei”

Nicușor Dan a menționat că situația coaliției ar fi „mai rea”, față de acum câteva luni

„Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

„Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, spaima, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă.

Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, adică, cumva, fiscal România s-a stabilizat. În schimb, există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate.

Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a spus Nicușor Dan, la întâlnirea de la Bruxelles.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
09:23
Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
REACȚIE Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei”
08:16
Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei”
FLASH NEWS Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
07:31
Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
FLASH NEWS Continuă ofensiva românească la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a întâlnit cu directorul unei agenții imobiliare și cu CEO-ul unei firme producătoare de termopane
07:00
Continuă ofensiva românească la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a întâlnit cu directorul unei agenții imobiliare și cu CEO-ul unei firme producătoare de termopane
FLASH NEWS Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
20:18
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
POLITICĂ Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
19:52
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
De ce câinii mănâncă iarnă și când ar trebui să fie duși la veterinar?

Cele mai noi

Trimite acest link pe