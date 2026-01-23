Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”

Nicușor Dan a spus, la conferința de presă susținută în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, faptul că există o probabilitate ca numirile la SRI și SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. De asemenea, președintele României a mai menționat faptul că o schimbare se va produce pentru o mare parte dintre ambasadori, în vara lui 2026.

„Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

„Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai spus președintele României.

