Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”

Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”

23 ian. 2026, 09:51, Știri politice

Nicușor Dan a spus, la conferința de presă susținută în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, faptul că există o probabilitate ca numirile la SRI și SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. De asemenea, președintele României a mai menționat faptul că o schimbare se va produce pentru o mare parte dintre ambasadori, în vara lui 2026.

În noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, Nicușor Dan a susținut faptul că există șanse ca, în următoarele săptămâni, să aibă loc numirile la Serviciul Români de Informații (SRI) și la Serviciul de Informații Externe (SIE). De asemenea, șeful statului a mai menționat faptul că o schimbare se va produce pentru o mare parte dintre ambasadori, în vara lui 2026.

„Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”

Nicușor Dan, prezent la reuniunea de la Bruxelles

„Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai spus președintele României.

Sursă foto: Mediafax Foto; captură video Facebook Nicușor Dan 

