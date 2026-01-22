Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan merge joi la summitul extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei

Președintele Nicușor Dan va participa joi seară la o întâlnire extraordinară a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE), care are loc la Bruxelles și unde se vor discuta lucruri importante despre situația din zona Groenlandei.

Summitul nu este unul obișnuit. Este o ședință specială a Consiliului European, în care liderii UE vor discuta un răspuns comun la presiunile venite din partea Statelor Unite privind Groenlanda. Mai exact, oficialii europeni vor aborda modul în care UE poate reacționa dacă Washingtonul încearcă să-și mărească influența sau controlul asupra acestei regiuni, într-un context geopolitic tot mai complicat.

Summitul e programat joi seară la ora 19:00 (ora locală Bruxelles), adică 20:00 în România.

Care ar putea fi agenda discuțiilor

  • posibilitatea unei reacții comune a UE la acțiunile din partea Statelor Unite privind Groenlanda;

  • discuții privind eventuale măsuri comerciale sau diplomatice dacă Washingtonul introduce tarife sau alte restricții — inclusiv ideea unui instrument numit „bazooka comercială” pe care UE îl poate folosi pentru a proteja interesele economice europene;

  • discuții mai largi între liderii UE despre cum își coordonează politicile externe într-un moment cu provocări mai mari pe scena internațională.

Nicușor Dan, absent de la Davos

Președintele Nicușor Dan nu a participat la summitul economic de la Davos, dar a salutat inițiativa „Consiliului de Pace” al lui Donald Trump, „de promovare a păcii şi securităţii internaţionale” și că analizează implicaţiile Cartei Board of Peace pentru interesele statului român.

Surse de la Cotroceni spun că România este într-o stare de „expectativă analitică” și că nu știe deocamdată dacă va adera la Consiliul pentru Pace, problema fiind încă în studiu. Joi vor fi consultări cu alți lideri europeni, în Consiliul European, în această chestiune.

De asemenea, potrivit surselor citate, România nu are „bază fiscală” sa adere la Consiliul pentru Pace. Adică nu are banii, 1 miliard de dolari.

Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate

România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse

România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu

