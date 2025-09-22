Prima pagină » Știri politice » După ce Guvernul său le-a tăiat bursele, Nicușor Dan îi mângâie pe studenți cu sfaturi: „Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune”

După ce Guvernul său le-a tăiat bursele, Nicușor Dan îi mângâie pe studenți cu sfaturi: „Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune"

Alexandru Tudor
22 sept. 2025, 11:51, Știri politice
Nicușor Dan, președintele României, a transmis luni un mesaj către studenți, cu ocazia celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. Șeful statului nu a fost prezent, însă mesajul a fost prezentat de către Luminița-Teodora Odobescu, consilier prezidențial în Departamentul Afaceri Europene.

Legătura dintre studenții români din țară și cei din diaspora este un pilon esențial al promovării identității și a valorilor pe care le păstrăm în comun, chiar dacă ne aflăm în locuri diferite. În societatea dinamică în care trăim, distanța este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunitățile de colaborare și schimbul de idei în găsirea de soluții la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice.

Temele Forumului – educație, tineret, mediu, sănătate și afaceri externe – sunt corelate cu Agenda 2030 a Națiunilor Unite și reflectă priorități pe care România le susține și pe scena internațională: acces la o educație de calitate, protecția mediului, sănătate pentru toți și apărarea democrației și drepturilor omului. Este esențial ca vocea tinerei generații să se audă puternic în acest efort”, a transmis Nicușor Dan.

„Studenții din țară și cei din diaspora au șansa de a deveni arhitecții unor punți trainice”

Președintele României a mai precizat că „trăim într-o lume a crizelor multiple”.

Studenții din țară și cei din diaspora au șansa de a deveni arhitecții unor punți trainice, prin care ideile inovatoare și experiențele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune în societate și, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii și combaterea dezinformării, a știrilor false și a acțiunilor hibride.

Mă bucur că dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluție adresată autorităților publice. Este un semn de maturitate civică și de responsabilitate democratică. România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societății, să formuleze propuneri îndrăznețe de politici publice și să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj și implicare”, a mai transmis Nicușor Dan.

