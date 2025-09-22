„Premierul merge, luni, la Bruxelles pentru discuții la nivelul C.E., referitoare în principal la deficitul României”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

UPDATE:

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, la ora 11.30, premierul Ilie Bolojan are întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate.

Mai târziu, la ora 13.00, Ilie Bolojan are întâlnire şi prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare şi Spaţiu.

De la ora 15.00, Ilie Bolojan are întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ilie Bolojan va avea o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul face parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, și cu Andrius Kubilius, comisar european pe Apărare.

Printre aceste întrevederi se va afla și aceea cu vicepreședintele C.E., Roxana Mînzatu.

Potrivit afirmațiilor Ioanei Dogioiu, nu este programată și o întâlnire între Ilie Bolojan și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți va discuta cu responsabilii europeni atât pe tema creditelor angajate de România, cât și a deficitului bugetar.

