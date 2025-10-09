Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei

Consilierul prezidențial pe probleme de afaceri europene încearcă să mai dreagă din busuiocul stricat în trecut de un articol în care îl numea pe șeful statului american, Donald Trump, „incult”. Zilele trecute, Valentin Naumescu i-a găsit chiar și justificări pentru care Trump ar putea să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iar joi a plantat chiar și un arțar roșu american, copacul simbol al SUA.

Valentin Naumescu spune că a plantat acest copac numai din rațiuni estetice, „pentru a diversifica puțin culorile grădinii” și „este primul copac pe care îl plantez”.

„A fost o bucurie să plantăm în această după-masă frumoasă de octombrie un arțar roșu Crimson-Sentry, în curtea casei în care ne-am mutat acum câțiva ani! Este primul copac pe care îl plantez. Am ales această varietate de arțar originar din SUA pentru frunzișul roșu-purpuriu (vișiniu) pe care îl are la maturitate, din primăvară până târziu în toamnă (după modelul celui din poza a patra, dreapta jos), pentru a diversifica puțin culorile grădinii”, a scris Naumescu pe Facebook.

Consilierul prezidențial, diplomat de meserie, a comentat în 2017, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, că liderul de la Casa Albă este un „incult din punct de vedere istoric, strategic si politic. Este un agent imobiliar lipsit de înțelegerea profundă și subtilă a istoriei”.

