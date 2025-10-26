Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o duminică pe noua președintă a Irlandei, socialista Catherine Connolly. Ea a candidat independent în alagerile prezidențiale din Irlanda, fiind susținută de mai multe partide politice.

„Felicitări, Catherine Connolly, pentru alegerea în funcția de președinte al Irlandei. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, bazându-ne pe relațiile excelente dintre țările noastre și pe legăturile promovate de comunitatea română din Irlanda”, a scris șeful statului pe platforma X.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, a fost susținută de principalele partide de stânga – Sinn Féin, Partidul Laburist, Social-Democrații, Oamenii Înainte de Profit și Verzii, potrivit BBC.

Născută pe 12 iulie 1957, în Galway, Catherine Connolly a studiat la Universitatea din Leefs, la NUI Galway și la King’s Inns. A fost membră a Partidului Laburist irlandez până în 2006. De aproape două decenii, este independentă, însă cu convingeri de stânga. Ea se descrie ca fiind o „socialistă” și „pacifistă”, care sprijină neutralitatea Irlandei. (detalii AICI)

Sursa: X/ Nicușor Dan

Foto: Mediafax/ Alexandru Dobre