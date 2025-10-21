Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins

Președintele României, Nicușor Dan, participă, joi, a reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE. Şeful statului a fost invitat şi la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt.

„Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea Uniunii şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova”, transmiste Administrația Prezidențială.

Totodată, Preşedintele României va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.

„De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital”, menţionează Cotroceniul în comunicatul oficial.

