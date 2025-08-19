Nicușor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință

Președintele Nicușor Dan participă marți, de la ora 14, la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, anunță Administrația Prezidențială.

António Costa a convocat o videoconferinţă cu cei 27 de membri ai Consiliului European pentru a face bilanţul reuniunilor privind Ucraina.

„Împreună cu SUA, UE va continua să acționeze în direcția unei păci durabile care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, a transmis Costa, în mesajul de convocare a reuniunii informale.

La finalul discuţiilor cu preşedintele ucrainean şi cu liderii europeni care l-au însoţit, de la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a anunţat că următorul pas va fi o reuniune a sa cu Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin în vederea negocierii unui acord de pace. Locul şi data urmează să fie stabilite.

AUTORUL RECOMANDĂ: