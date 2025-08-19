Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință

Nicușor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 11:41, Știri politice
Președintele Nicușor Dan participă marți, de la ora 14, la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, anunță Administrația Prezidențială.

António Costa a convocat o videoconferinţă cu cei 27 de membri ai Consiliului European pentru a face bilanţul reuniunilor privind Ucraina.

„Împreună cu SUA, UE va continua să acționeze în direcția unei păci durabile care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, a transmis Costa, în mesajul de convocare a reuniunii informale.

La finalul discuţiilor cu preşedintele ucrainean şi cu liderii europeni care l-au însoţit, de la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a anunţat că următorul pas va fi o reuniune a sa cu Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin în vederea negocierii unui acord de pace. Locul şi data urmează să fie stabilite.

