„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție

Premierul Ilie Bolojan a amenințat, în cadrul unei intervenții la Digi24, că vor fi blocate proiectele de investiții, inclusiv construcțiile de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție și vine un alt guvern.

Premierul României a făcut unul dintre cele mai dure avertismente care vizează fondurile europene și proiectele de investiții aflate în derulare. Ilie Bolojan spune că dacă angajamentele României nu vor fi respectate, există posibilitatea ca lucrările la autostrăzile care sunt în curs să nu fie finalizate.

„Aceste angajamente pe care le are România, de miliarde de euro, dacă nu sunt respectate, va fi greu de presupus că vom termina lucrările la autostrăzile care sunt în curs, la Autostrada Moldovei, de exemplu, care este o autostradă importantă. Gândiți-vă la spitalele care sunt în lucru, la școlile care sunt în reabilitare”, a spus premierul.

De asemenea, Bolojan a mai spus că pierderile nu vor fi asumate de nimeni și a subliniat că dezamăgirea cetățenilor va fi foarte mare. Din perspectiva acestuia, aceasta este cea mai mare problemă legată de existența unei stabilități politice.

„Nu avem resurse. Din punctul meu de vedere, va fi o dezamăgire foarte mare din partea cetățenilor pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, iar pierderile nu vor fi asumate de nimeni. Aceasta este cea mai mare problemă, legată de existența unei minime stabilități politice”, a mai spus Ilie Bolojan.

Bolojan, față în față cu moțiunea de cenzură

În urma voturlui din interiorul PSD, unde aproape 5.000 de membri au stabilit că nu mai susțin un guvern Bolojan, partidul și-a retras miniștrii din guvern și va depune o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Bolojan.

Fără susținerea PSD, guvernul Bolojan are practic mai puțin de 30% din votul românilor de la alegerile parlamentare, dacă se pune la numărătoare și UDMR. Cu toate acestea, actualul premier a declarat că nu demisionează și, în consecință, PSD, alături de Opoziție, a anunțat astăzi o moțiune de cenzură.

În acest scenariu, actualul guvern urmează să treacă testul votului în Parlament și, dacă pică, urmează consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru numirea unui nou premier care să aibă susținerea unei majorități parlamentare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: