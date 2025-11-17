Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!

Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!

17 nov. 2025, 16:54, Știri politice

Prezent în studio la RTV, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre nevoia de finanțare a Armatei Romane și de eforturile financiare pe care România trebuie să le facă pentru a-și onora parteneriatele.

Nicușor Dan: Pentru a fi în Alianță asta trebuie să plătim. Nu putem aștepta pentru ca doar alții sa ne apere pe noi! Așa cum noi ne așteptăm ca parteneriatul cu alții sa descurajeze pe cineva să ne atace pe noi așa și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăam pe alții.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut senin că nu sunt bani pentru toate și ca pentru programul de înarmare trebuie să sacrificam doi piloni esențiali ai unei națiuni: Sănătatea și Educația!

Nicușor Dan: Pe scurt, asta înseamnă că o parte din bani o să-i luam de la sistemul de sănătate, de la învățământ! Teoretic e stupid, dar în condițiile astea asta trebuie să facem pentru industria de apărare.

Asta deși Nicușor Dan a promis în campania electorală că reforma Educației și finanțarea sistemului de învățământ vor fi priorități ale mandatului de președinte.

