Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea

Întrebat despre multele gafe de protocol pe care le-a făcut în debutul mandatului, despre erorile de comunicare sau chiar despre adevăratele blocaje de exprimare , președintele Nicușor Dan a minimalizat totul.

“În afară de scenă de la Timișoara, nu văd niciun fel de greșeală de protocol”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a pus totul pe seama lipsei de experiență și pe intensitatea momentelor în care s-a trezit, odată ajuns la Cotroceni.

“În poziția asta sunt cu totul și cu totul altfel de informații, a trebuit să le asimilez extrem de rapid. Au fost niște lucruri foarte, foarte specifice, pe care a trebuit să le asimilez”, a explicat președintele României.

Întrebat cum resimte noua funcție din punct de vedere personal, acesta a răspuns printr-o comparație cu primele luni de la Primăria Capitalei:

“Cel puțin în primele 6 luni, a fost mai greu la capitală, mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani!”

Ba chiar a spus că la Cotroceni e mult mai lejer și că dacă ar vrea s-ar putea relaxa total: “Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea”.

Dar nu-și permite pentru că are un mandat de la cetățeni și vrea să facă ce a promis.

