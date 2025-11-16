Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea

16 nov. 2025, 20:53, Știri politice
Întrebat despre multele gafe de protocol pe care le-a făcut în debutul mandatului, despre erorile de comunicare sau chiar despre adevăratele blocaje de exprimare, președintele Nicușor Dan a minimalizat totul.
 “În afară de scenă de la Timișoara, nu văd niciun fel de greșeală de protocol”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a pus totul pe seama lipsei de experiență și pe intensitatea momentelor în care s-a trezit, odată ajuns la Cotroceni.
“În poziția asta sunt cu totul și cu totul altfel de informații, a trebuit să le asimilez extrem de rapid. Au fost niște lucruri foarte, foarte specifice, pe care a trebuit să le asimilez”, a explicat președintele României.
Întrebat cum resimte noua funcție din punct de vedere personal, acesta a răspuns printr-o comparație cu primele luni de la Primăria Capitalei:
“Cel puțin în primele 6 luni, a fost mai greu la capitală, mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani!”
Ba chiar a spus că la Cotroceni e mult mai lejer și că dacă ar vrea s-ar putea relaxa total:  “Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea”.
Dar nu-și permite pentru că are un mandat de la cetățeni și vrea să facă ce a promis.

