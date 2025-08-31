Nicuşor Dan se poziționează de partea MAGISTRAȚILOR: Au muncit triplu faţă de omologii europeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a precizat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologi lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații, și am avut exercițiul ăsta, aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi cerem să lucreze dublu”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă a avut și alte recomandări pentru coaliție privind vârsta de pensionare a magistraților, duminică la Chișinău.

„Mai are un an, să lucreze doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a mai spus președintele României.

Întrebat despre cuantumul pensiei procurorilor şi judecătorilor care nu va depăși 70% din ultimul salariu și dacă are șanse să treacă proiectul de CCR, șeful statului a răspuns: „Bineînțeles că m-am uitat și pe deciziile CCR mai vechi”.

„Nu pot să spun eu ce va face CCR față de această această măsură. Așa cum am văzut procesul s-a lucrat cu grijă și citind toate deciziile CCR de până acum”, a adăugat președintele.

Întrebat dacă ar fi trebui să fie mai mult de 70%, el a subliniat că „asta e o discuție și o să las Parlamentul să o tranșeze”.

„Guvernul propune, Parlamentul să tranșeze. Ce am insistat eu este pe ca nu mai mult de dublu față de cât mai până e până la pensie”, a mai spus președintele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan lasă de înțeles că Guvernul a făcut „și greșeli”, sub presiunea timpului / Proiecția SUMBRĂ pentru români a președintelui

Nicușor Dan nu se înțelege cu liderii coaliției pe numirile la SRI și SIE / Nicușor Dan: Suntem la nivel de speculații