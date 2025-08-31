Președintele Nicușor Dan spune că va face nominalizările pentru conducerile SRI și SIE în momentul în care va avea o înțelegere cu reprezentanții majorității din Parlament. Declarația a fost făcută la Chișinău.

„În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament o să aveți vești, până atunci suntem la nivel de speculații”, declară șeful statului, citat de Antena 3.

Nicușor Dan refuză să vorbească despre numele vehiculate public pentru a prelua șefiile celor două servicii secrete.

„Până la momentul în care va exista o înțelegere… Cred că stabilitatea este importantă pentru România în momentul ăsta, nu suntem într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri, să trimită președintele și Parlamentul să refuze. În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota, iar până atunci de la mine nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”.

Potrivit informațiilor Gândul.ro, în vizita pe care a făcut-o la Guvern, marți, șeful statului i-a anunțat pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, numele viitorilor directori civili ai SRI și SIE.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: