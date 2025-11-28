Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul

28 nov. 2025, 19:00, Știri politice
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la Apărare.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu.

Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, își începe mesajul Ionuț Moșteanu.

Fostul ministru și-a făcut și un scurt bilanț al mandatului.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.
Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

