Prima pagină » Actualitate » Ce a răspuns favoritul USR pentru funcţia de ministru al Apărării despre portofoliul pe care l-ar pregăti partidul

Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 14:02, Actualitate
Numele cel mai vehiculat în rândul USR, ca înlocuitor al ministrului Ionuţ Moşteanu, la Apărare, Bogdan Rodeanu, se exprimă deja ca un viitor ministru. Acesta a postat pe facebook un text în care subliniază deja care este prioritatea României când vine vorba de apărare. 

Rodeanu scrie că „vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre noua nominalizare”, în timp ce îi spune la revedere lui Moşteanu din funcţia xde ministru.

„Prioritatea majoră a României, în acest moment, este finalizarea procedurilor de alocare a bugetelor, a obiectivelor strategice și a achizițiilor din programul SAFE.

Radu Miruţă este cea mai potrivită persoană pentru a asigura interimatul la MApN. Interesele economice și militare ale României vor fi reprezentate în continuare cu obiectivitate și eficiență.

În ceea ce îl privește pe Ionuț Moșteanu, pot spune că am lucrat cot la cot cu el în ultimii 9 ani. L-am văzut constant ca pe un camarad integru, dedicat și implicat în efortul colectiv al USR.

M-am bucurat pentru nominalizarea lui la MApN și consider că a fost un ministru bun, activ și potrivit pentru contextul actual în care se află România”, scrie Rodeanu.

Însă, carnetul de partid nu îl lasă şi aminteşte de politica de partid, mantra USR de zi cu  zi  a fiecărui membru de partid.

„Știu că a deranjat. Știu că a refuzat. Știu și că și-a cerut scuze pentru greșeala din CV.

Dar mai știu ceva: 𝗮𝗹𝘁𝗳𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗮̂𝘁 𝘀-𝗮 𝗳𝗮̆𝗰𝘂𝘁 𝗽𝗮̂𝗻𝗮̆ 𝗮𝗰𝘂𝗺, toate achizițiile din SAFE vor fi avizate de CSAT și contrasemnate de Prim-ministrul României. Iar pentru asta îi mulțumesc lui Ionuț Moșteanu — și personal, și în numele interesului național pe care îl susțin fără ezitare.

Vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre noua nominalizare din partea USR pentru funcția de ministru al Apărării. Iar cu acordul Președintelui României, aceasta va fi oficializată”, mai scrie Rodeanu.

Cele mai noi