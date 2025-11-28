Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru numirea unui nou ministru

Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, iar acum îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru interimat. „Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie în comunicatul trimis de Guvern.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, declară Bolojan.

Care sunt pașii următori pentru învestirea unui nou ministru al Apărării

Conform Codului administrativ, în cazul în care un ministrul își înaintează demisia, aceasta trebuie comunicată oficial premierului, iar președintele României, prin decret, ia act de acest fapt și declară funcția vacantă.

Acest lucru trebuie realizat în termen de maximum 15 zile de la data primirii notificării de demisie. Demisia devine irevocabilă și produce efecte juridice din momentul în care președintele a luat act de ea, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Prim-ministrul poate să propună un ministru interimar, cum a făcut Ilie Bolojan cu Radu Miruță, sau să preia el însuși atribuțiile până la numirea unui nou ministru.

Prim-ministrul înaintează apoi președintelui o propunere de înlocuitor, iar el poate să accepte propunerea sau să refuze o singură dată nominalizarea făcută de premier. Constituția României permite un refuz motivat o singură dată.

Apoi avem audierea în Parlament a candidatului la funcția de ministru al Apărării. Comisiile parlamentare au rolul de a da un aviz consultativ.

Președintele semnează ulterior decretul de numire, care este publicat în Monitorul Oficial.

Ultimul pas – noul ministrul depune jurământul.

Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu la Apărare

Surse din partid au dezvăluit pentru Gândul că discuţiile pentru înlocuirea lui Moşteanu de la conducerea Ministerului Apărării au fost destul de avansate în partid. În cursul zilei de azi, a fost programată o şedinţă de Birou Naţional, la partid, la ora 13.00, în cadrul căreia urma să se ceară demisia lui Moşteanu, dacă nu ar fi făcut acest lucru benevol.

Sunt luate în calcul vreo 3 variante de colegi care i-ar putea prelua atribuţiile, însă este luată în calcul şi varianta unui tehnocrat, cu experienţă militară, după cum susţin aceleaşi surse.

Cel mai vehiculat nume, totuşi, este cel al lui Bogdan Rodeanu, deputat de Galaţi. Spre deosebire de Moşteanu, acesta este absolvent al unei facultăţi cu profil de Inginerie Electrică şi Știinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.

