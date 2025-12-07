Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii merg la secțiile de votare pentru a-l alege pe viitorul primar general al Capitalei. După ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, Stelian Bujduveanu a asigurat interimarul la PMB, dar Bucureștiul va avea un nou edil după ce vor fi aflate, oficial, rezultatele votului de azi.

Pentru Nicușor Dan, alegerea noului primar nu înseamnă numai despărțirea de Primăria Capitalei, pe care a condus-o în perioada 29 octombrie 2020 – 26 mai 2025, ci și de celebra cartelă de acces în biroul de la PMB. Cardul a fost transformat de Nicușor Dan, chiar și după ce a ajuns la Cotroceni, într-un adevărat talisman.

Deja „celebra” cartelă a fost „plimbată” de Nicușor Dan și în țară – la Salina Praid -, dar și în străinătate, atunci când a fost prezent la Bruxelles

„Talismanul” face parte – alături de telefon, carnețel și ghiozdănel – dintre obiectele de care Nicușor Dan nu se desparte niciodată.

Numai că, după ce noul primar al Capitalei va fi cunoscut oficial, în urma votului de astăzi, fostul edil al Bucureștiului – actual președinte al Româmiei – va fi nevoit, în cele din urmă, să renunțe la cartela pe care o poartă oriunde merge.

Obiectele preferate ale Președintelui României: telefonul, carnețelul, ghiozdănelul și cartela de acces de la PMB

După ce a câștigat cursa pentru Cotroceni și a „intrat în pâine”, cum se spune, Nicușor Dan și-a mai descoperit un obiect preferat, pe lângă cartela de acces de la Primărie, telefon și carnețel. Președintele Nicușor Dan s-a prezentat la Bruxelles cu ghiozdănelul în mână, dar și pe umăr.

Nicușor Dan, cu cartela de acces de la PMB la Salina Praid

Au trecut mai multe luni de când Nicușor Dan este președintele României, dar obiceiurile sale nu s-au schimbat, iar cartela de acces în biroul de la Primăria Capitalei l-a urmat chiar și în vacanță.

În data de 31 mai 2025, Nicușor Dan a mers în vizită la Salina Praid, puternic fost afectată de inundații. Președintele a vrut să vadă, la fața locului, care era stadiul dezastrului.

„Talismanul” lui Nicușor Dan – cartela de acces în biroul de la PMB – a fost „la purtător”, plasată strategic de Nicușor Dan peste un alt obiect preferat, telefonul mobil.

Firește, întrebările nu au lipsit, pentru că Nicușor Dan are, acum, o cu totul altă funcție, iar cartela de acces în biroul de la Primăria Capitalei pare în plus în „arsenalul” său. „Primar sau președinte al României?”, a fost una dintre întrebările vehiculate în spațiul public.

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau”. Nicușor Dan, cu cartela de acces la purtător

Importanța acestei cartele de acces în biroul de la Primărie a fost scoasă în evidență de Nicușor Dan, încă o dată, atunci când a vizitat Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau”.

Precum un copil care nu-și poate abandona jucăria preferată, Nicușor Dan s-a afișat cu același card de acces în PMB, plasat strategic peste telefon și carnețel.

Preotul l-a întâmpinat pe Nicușor Danși cu daruri simbolice – un trifoi cu patru foi, o sticlă de vin și o carte, iar soția președintelui a primit o ciocolată.

De altfel, nu doar preotul l-a urmat peste tot pe Nicușor Dan în timpul vizitei la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau”, ci și alți doi localnici cu care Nicușor pare să aibă o veche amiciție: Tică Darie și Sorin Jurcă. Ambii au ținut să-l însoțească pe președinte la biserică, dar l-au invitat și la ei acasă.

Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general al Capitalei

În data de 23 mai 2o25, Nicușor Dan anunța că demisionează din funcția de primar general al Capitalei, după ce a câștigat alegerile prezidențiale. Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) a fost votat în ședința CGMB și a devenit primarul interimar. Demisia lui Nicușor Dan a intrat în vigoare în data de 26 mai 2025.

„Vreau să aduc la cunoștința Consiliului General că în data de 23.05.2025, în conformitate cu articolul 161 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost înregistrată la Cabinetul secretarului general demisia domnului Nicușor Daniel Dan, din funcția de primar general al Municipiului București, începând cu data de 26.05.2025”, preciza secretarul general, Georgiana Zamfir.

„Din noua mea funcție, sper să pot influența aplicarea referendumului începând cu anul 2026. Urbanismul rămâne o problemă esențială pentru oraș, iar eu am toată încrederea în echipa de la Direcția de Urbanism. Ca simplu cetățean, voi participa în continuare la dezbaterile publice privind Planul Urbanistic General. A fost o onoare să lucrăm împreună”, spunea Nicușor Dan.

Despărțirea lui Nicușor Dan de PMB nu e definitivă?

În pofida demisiei, totuși, Nicușor Dan nu a renunțat la cartela de acces în PMB.

Potrivit surselor Gândul, Nicușor Dan nu ar fi plecat definitiv din Primăria Capitalei, acolo unde ar mai avea un cuvânt de spus, mai ales la capitolul „Departament Juridic”.

„Nicușor Dan a băgat Primăria Capitalei în foarte multe procese și își dorește foarte mult ca Municipalitatea să nu renunțe la ele”, au declarat surse politice, în exclusivitate, pentru Gândul.

Alegerile pentru Primăria Municipiului București – desfășurate astăzi, 7 decembrie 2025 – vor oficializa schimbarea conducerii administrației Capitalei, iar Nicușor Dan va trebui să se despartă de cartela de acces la care ține atât de mult.

Dacă nu se desparte de cartela-amuletă, Nicușor Dan va fi obligat, totuși, să răspundă în cele din urmă la întrebările referitoare la această „plăcere” de a purta tot timpul asupra sa un card de acces într-o instituție – Primăria Capitalei – cu care nu mai are nicio legătură după ce a devenit președinte al României.

