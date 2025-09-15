Nicușor Dan, despre promisiunea încălcată că nu va crește TVA: „Au fost niște calcule și Guvernul a spus numai așa puteam. Avea alte date”

Nicușor Dan povestește cum și-a încălcat Ilie Bolojan promisiunea referitoare la TVA, încă de la începutul mandatului.

„Dacă vorbim de TVA, atunci Guvernul s-a instalat pe aceasta promisiune, a revenit apoi”, spune președintele, la Sinteza Zilei.

Acesta a fost întrebat dacă îl „enervează” Ilie Bolojan, pentru că îi tot refuză solicitările, cum ar fi cea legată de TVA sau de perioada tranzitorie pentru pensionarea magistraților.

„Când suntem în poziția asta, nu mai e loc de umori personale și cred că trebuie să avem un echilibru și un calcul cu ce înseamnă fiecare din deciziile pe care le-am fi luat”, răspunde președintele.

Revenind la TVA, ne aducem aminte că Nicușor Dan a semnat, în direct la televiziune, că nu-l va majora. Se întâmpla în campania electorală. Și Ilie Bolojan a fost de acord cu acest lucru înainte de a fi desemnat premier. Apoi, odată așezat pe fotoliul de la Palatul Victoria, s-a sucit. Se pare că „avea alte date”.

„A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format Guvernul (n.r. menținerea cotelor de TVA). Apoi au fost niște calcule și Guvernul a spus numai așa puteam. Avea alte date”, povestește președintele.

Jurnalistul a insistat pe sentimentele pe care i le trezesc refuzurile lui Bolojan.

„Nu am voie să mă enervez. (…) Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați, totul e să te gândești la consecințe pe termen mediu și lung”, a răspuns el.

Cu toate refuzurile premierului, Nicușor Dan nu regretă că l-a ales să conducă Guvernul.

„Nu, nu, nu. am făcut ceea ce am spus în campanie. Că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o așteptare din partea tuturor partidelor participante la această coaliție”, a explicat el.

