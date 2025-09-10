Președintele Nicușor Dan spune că România este pregătită să reacționeze, „împreună cu aliații”, într-un scenariu similar Poloniei. În ipoteza unei situații asemănătoare toate procedurile sunt stabilite, mai spune el. „Totul este clar”.

„S-a mai întâmplat să cadă drone, inclusiv la noi, de trei-patru ori. Dar, de data aceasta a fost vorba de niște drone care au intrat pe spațiul polonez 10-20 de km. Polonia și aliații ei, asta e foarte important, au doborât o parte importantă din aceste drone. Articolul 4 vorbește de consultare. Era necesar să se întâmple asta. Din perspectiva României, trebuie să fim solidari cu Polonia. Polonia și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și au o reacție, a declarat președintele, la TVR.

Polonia a a doborât marți nopate mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Și în România este alertă, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN detectând un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, chiar lângă granița românească.

Întrebat despre legea dronelor și lipsa normelor de aplicare, subiect reapărut pe tapet, în contextul incidentului din Polonia, președintele spune că „totul este clar”.

„Procedurile sunt bine definite. A fost legea în Parlament și după aceea a fost CSAT-ul care a clarificat. Este clar cine intervine, cine comandă, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic.”

Totul este la punct și în ceea ce privește fondurile pentru înzestrare, chiar dacă „nu e plăcut să dai bani la apărare”, mai spune el.

„Nu e plăcut să plătești bani din bugetul național pentru apărare, în loc să-i duci la educație, dar e un cost. Deci, suntem aliniați din acest punct de vedere”.

