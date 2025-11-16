Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024

Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică, la România TV, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. El a mai precizat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor.

„Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile contestatare”, a declarat Nicușor Dan.

El a avertizat că în momentul de față, „pentru mulți români există o neîncredere în autorități”, iar „oamenii care cred că nu există un viitor se uită spre alternative, spre cei care s-au promovat mai bine”.

„Domnul Georgescu s-a promovat foarte bine, acesta e adevărul. Am niște informații despre ce s-a întâmplat cu gruparea Potra, dar mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj (n. r. Călin Georgescu), cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic (…) oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea undeva și să nu facă nimic”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre stadiul raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Întrebat dacă acesta va include și stenograme ale discuțiilor purtate de liderii țării la momentul anulării alegerilor, Nicușor Dan a detaliat:

„Sigur, dacă e nevoie, dar cred că… Așa cum văd eu lucrurile azi. În momentul acela noi aveam o cunoaștere relativ limitată despre fenomenul de interferență rusă. În sensul că, cu titlu general, știam că sunt — vorbim de instituțiile statului — știau că sunt niște site-uri care propagă niște informații pe care ei, aș zice, le-au crezut. Le-au crezut că nu pot influența mai mult de 4-5-6 la sută din publicul din România, nici de cum rezultatul pe care l-am văzut cu toții.

În momentul de față, față de discuțiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor țări europene cu servicii de informații foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică al Rusiei în Europa. Și avem foarte multe exemple și de acțiuni cibernetice și de acțiuni de manipulare, dezinformare.

Deci în cadrul ăsta lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea destul de ciudat, neobișnuit, în momentul imediat următor alegerilor din octombrie”, a spus șeful statului.

