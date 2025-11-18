Nicușor Dan vrea ca România să adere la Agenția Internațională de Energie. Dan a discutat cu Fatih Birol, președintele organizației

Nicușor Dan, președintele României, l-a primit astăzi la Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie. Acesta i-ar fi transmis formal că România este aşteptată să adere „cât mai repede” la această organizaţie, în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, spune Dan după întâlnire.

„Am avut astăzi o discutie cu Fatih Birol, preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, care mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot face parte din IEA”, precizează Nicuşor Dan.

