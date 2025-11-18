Prima pagină » Știri politice » Ultima apariție la TV a lui Ludovic Orban a dus la decizia lui Nicușor Dan de a-l revoca din funcție. Vezi cu ce l-a enervat Orban pe președintele Nicușor Dan

Ultima apariție la TV a lui Ludovic Orban a dus la decizia lui Nicușor Dan de a-l revoca din funcție. Vezi cu ce l-a enervat Orban pe președintele Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
18 nov. 2025, 12:51, Știri politice

Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR. Acesta a declarat sâmbătă, la Antena 3, că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei.

„Președintele a fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul lui de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare (n.r. – a lui Cătălin Drulă). Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de acest lucru, Ludovic Orban a răspuns: „Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască”.

Amintim că fostul președinte USR, Cătălin Drulă, s-a fotografiat cu Nicușor Dan la finalul lunii iulie, după ce i-a făcut o vizită la Cotroceni și a lăsat atunci de înțeles că va candida la alegerile pentru Primăria București.

De asemenea, Nicușor Dan a fost chemat de USR pe 2 noiembrie când Drulă și-a lansat candidatura la PMB, fiind primul președinte care s-a dus la un astfel de eveniment. Vezi detalii AICI

Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. Acesta fusese numit în funcție pe 6 octombrie.

