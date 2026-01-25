Noi imagini cu Nicușor Dan la Iași. Cum a decurs “training-ul” pe care i l-a făcut Delia Dinu, șefa de la protocol, înainte de ceremonie

Deși a excelat la matematică de-a lungul studiilor, protocolul prezidențial îi dă mari bătăi de cap președintelui Nicușor Dan. După ce sâmbătă, la Focșani, s-a încurcat și a defilat pe lângă covorul roșu, Dan a fost surprins la Iași într-un moment rar pentru un șef de stat. Șefa de protocol de la Cotroceni, Delia Dinu, îi explica, pas cu pas, ce trebuie să facă și pe unde să meargă.

În imaginile, culmea, publicate chiar de Administrația Prezidențială, se vede cum Delia Dinu încearcă să îi explice președintelui exact ce are de făcut.

În primele secunde, Nicușor Dan coboară din mașina oficială și se oprește puțin, ca să se orienteze. Delia Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni, apare imediat lângă el și îi spune scurt ce urmează. Îi arată unde trebuie să stea și în ce direcție să pornească, ca să intre corect în momentul oficial. Cu o statură modestă, Nicușor Dan s-a ridicat de mai multe ori pe vârfuri, încercând să înțeleagă ce se întâmplă și să vizualizeze toate indicațiile primite.

Președintele o ascultă și își ajustează rapid mișcările după indicațiile ei, apoi pleacă în direcția arătată. Delia rămâne aproape ca să se asigure că totul merge conform protocolului și fără blocaje, cum i se întâmplă lui Nicușor de obicei.

