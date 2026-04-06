Prima pagină » Știri politice » După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea

După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea

Ruxandra Radulescu
După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
Galerie Foto 4

Fosta lideră USR și candidată la președinție, Elena Lasconi, a vorbit luni, 6 aprilie, despre scandalul fotografiilor în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, la două zile după ce a fost audiată la DIICOT. Aceasta a precizat că nu a „câștigat nimic” din publicarea controversatelor imagini, în timpul campaniei prezidențiale din mai 2025.

Lasconi a declarat că nu cunoaște detalii despre contextul în care a ar fi avut loc presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta, ambii candidați la președinție, și Florian Coldea.

„Eu nu ştiu nimic despre toate astea şi am zis că o să dau declaraţii după ce-şi termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Înţelegeţi ce zic? Adică eu am zis că sunt la dispoziţia organelor de cercetare să cerceteze, mie mi se pare că sunt super profi şi că ştiu ce fac.

Am zis că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta. Eu n-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am cercetat, eu nu sunt procuror”, a spus ea pentru Cotidianul, potrivit News.ro.

Elena Lasconi: „N-am niciun amestec în ce am văzut acolo”

Elena Lasconi a precizat, de asemenea, că se distanțează de „scenariile” prezentate în presă și a refuzat să comenteze mai pe larg informațiile din dosarul DIICOT.

„Deci n-am niciun amestec în ce am văzut acolo, nişte scenarii pe care le-am văzut în presă”, a declarat ea.

Fosta lideră USR susține că nu a „câștigat nimic” din postarea fotografiilor pe contul personal de Facebook. Lasconi s-ar fi consultat cu persoane din echipa ei de campanie, înainte de publicarea imaginilor, însă nu poate preciza dacă au existat persoane, care au vrut să-i facă rău.

Victor Ponta: „Scopul a fost să mute votanţii de la Lasconi la Nicuşor Dan”

Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, a declarat că fotografiile au venit de la persoane „de încredere” din anturajul Elenei Lasconi.

”Lasconi a fost pe post de, cum să spun, fraiera care a fost folosită în chestia asta”, a declarat Ponta pentru Cotidianul.

Potrivi acestuia, scanadalul fotografiilor ar fi servit drept o manevră de a muta voturile de la Elena Lasconi la Nicușor Dan.

”Scopul a fost să mute votanţii de la Lasconi la Nicuşor Dan”, a afirmat Ponta.

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, când Elena Lasconi a publicat o serie de imagini cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Lasconi a susţinut, la acea vreme, imaginile au fost surprinse în timpul unei întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei.

Şi Nicuşor Dan, şi Victor Ponta au depus la acel moment plângeri.

Cele mai noi

Trimite acest link pe