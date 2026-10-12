Republicanul Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a spus că intenționează să rămână în continuare liderul Partidului Republican chiar dacă ar pierde majoritatea în urma alegerilor din 3 noiembrie 2026. Oficialul a vorbit despre scenariul care s-ar putea întâmpla dacă Partidul Democrat câștigă alegerile de la mijlocul mandatului și republicanii pierd majoritatea în Congresul SUA.

Șeful Camerei Reprezentanților este al treilea om din SUA după Vicepreședinte și Președinte. În conformitate cu legislația SUA, ocupă a doua poziție pe lista liniei de succesiune prezidențială, vicepreședintele (care îndeplinește și funcția de președintele Senatului) fiind primul oficial care îl poate înlocui pe președintele actual în cazul în care acesta moare, demisionează, este suspendat din funcție de Congres sau devine indisponibil să-și îndeplinească atribuțiile.

„Este un scenariu puțin probabil ca noi să pierdem majoritatea, dar mă aștept ca republicanii să-mi ceară să continui să-i conduc , chiar dacă ne vom alege cu un guvern divizat”, a spus Mike Johnson într-un interviu pentru CBS News .

În cazul în care democrații obțin majoritatea locurilor în Camera Reprezentanților, șefia camerei îi revine unui democrat, iar Mike Johnson devine șeful opoziției și al minorității republicane din Congresul SUA. Camera Reprezentanților este camera inferioară a Congresului SUA. Fiecare membru al Camerei servește un mandat de 2 ani, dar poate fi reales de un număr nelimitat de ori.

Mike Johnson, despre scenariul în care democrații câștigă alegerile: „Va fi haos”

El a avertizat că dacă democrații câștigă alegerile din 3 noiembrie și obțin majoritate în ambele camere ale Congresului SUA, administrația Trump nu va mai putea să-și implementeze politicile „America First”. Miza republicanilor este controlul Congresului în a doua jumătate a mandatului lui Trump.

„Dacă pierdem majoritatea, va fi declanșat un război juridic pe steroizi și vor fi toate tipurile de haos, iar Trump nu va mai putea să-și continue politicile sale de America First”, a spus Mike Johnson.

Mike Johnson: „Scumpirile la carburanți nu sunt cauzate de republicani, ci de Iran”

Mike Johnson a vorbit și despre scumpirea carburanților din SUA, după ce anterior, Trump a încheiat un acord energetic cu Rusia.

„Toți sunt supărați pe seama prețurilor la carburanți, evident, dar nu au legătură cu politicile noastre. Nu au legătură cu republicanii aflați la putere. Au legătură cu strâmtoarea Ormuz. Nu s-a rezolvat încă criza. Am primit calificativul A pentru economie”, a adăugat Mike Johnson.

Despre republicanii care au condus camera inferioară a Congresului din 2023

Johnson, născut în statul sudist Louisiana, este în funcția de șef al Camerei Reprezentanților din 25 octombrie 2023. El a fost precedat de republicanul Kevin McCarthy, care a preluat funcția din 7 ianuarie 2023 după ce democrații au pierdut majoritatea în această cameră după alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie 2022.

Kevin McCarthy a fost cel care s-a opus timp de aproape un an acordării ajutoarelor SUA către Ucraina și s-a opus politicilor administrației fostului președinte democrat Joe Biden, rezultând criza plafonului datoriei. SUA au ajuns în pragul paraliziei guvernamentale după o dispută privind frontiera SUA-Mexic. Kevin McCarthy a fost demis în octombrie 2023 tocmai pentru că a colaborat cu democrații pentru a evita blocajul guvernamental în ultima secundă.

Mike Johnson a blocat și el pachetul de ajutor pentru Ucraina până în primăvara lui 2024, câdn a cedat ulterior presiunilor imense și negocierilor. Atunci, republicanii din Congres au votat pentru un pachet mamut de asistență externă de 95 de miliarde de dolari pentru Israel, Taiwan și Ucraina.

Sub Mike Johnson, Camera a votat pentru acordarea ajutoarelor militare și financiare către Israel pentru războiul din Fâșia Gaza.

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