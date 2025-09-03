O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR

Deputata Andreea-Firuța Neacșu, intrată în Parlament în decembrie 2024 pe lista AUR din Neamț, s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Aceasta plecase din AUR în iunie 2025, atunci când transmitea că decizia de a demisiona a fost „rezultatul unei analize atente”.

„Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergenţe faţă de colegii alături de care am lucrat până acum”, transmitea Andreea Firuța-Neacșu în iunie, în informarea trimisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Până acum, Andreea-Firuța Neacșu a activat ca parlamentar neafiliat. Aceasta a anunțat miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaților că va activa în cadrul grupului PNL, iar informarea sa a fost înaintată plenului pentru informare.

Deputata face parte din două comisii din cadrul Camerei Deputaților: Comisia pentru politică externă și Comisia pentru afaceri europene.

Potrivit datelor disponibile pe site-ul Camerei Deputaților, din decembrie și până acum, Andreea-Firuța Neacșu a inițiat 14 propuneri legislative.

