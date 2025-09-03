Prima pagină » Știri politice » O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR

O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR

Alexandru Tudor
03 sept. 2025, 12:31, Știri politice
O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR

Deputata Andreea-Firuța Neacșu, intrată în Parlament în decembrie 2024 pe lista AUR din Neamț, s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Aceasta plecase din AUR în iunie 2025, atunci când transmitea că decizia de a demisiona a fost „rezultatul unei analize atente”.

Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergenţe faţă de colegii alături de care am lucrat până acum”, transmitea Andreea Firuța-Neacșu în iunie, în informarea trimisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Până acum, Andreea-Firuța Neacșu a activat ca parlamentar neafiliat. Aceasta a anunțat miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaților că va activa în cadrul grupului PNL, iar informarea sa a fost înaintată plenului pentru informare.

Deputata face parte din două comisii din cadrul Camerei Deputaților: Comisia pentru politică externă și Comisia pentru afaceri europene.

Potrivit datelor disponibile pe site-ul Camerei Deputaților, din decembrie și până acum, Andreea-Firuța Neacșu a inițiat 14 propuneri legislative.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei la Beijing. Foștii premieri, la două rânduri de Putin, Xi și Kim Jong-un

MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni

Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?

Citește și

REACȚIE PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor
12:46
PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor
POLITICĂ Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem
12:29
Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem
EXCLUSIV Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
12:26
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
POLITICĂ Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
12:12
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
POLITICĂ Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric”
10:58
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric”
ULTIMA ORĂ MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni
10:56
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni
Mediafax
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncilă s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Digi24
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Evz.ro
Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
O fostă concurentă din Casa Iubirii, declarații BOMBĂ despre relația cu Ahmed. Ce a scos la iveală te va lăsa fără cuvinte: "Îmi pare rău dacă sunteți dezamăgiți de ce urmează să zic". Adevărul pe care l-a ascuns mult timp
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Surprinzător de mulți bărbați mor pentru că refuză să meargă la medic