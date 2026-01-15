Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români

Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români

15 ian. 2026, 12:52, Știri politice
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români

Oana Țoiu, ministrul de Externe, dă detalii despre situația românilor din Iran, unde tensiunile de securitate sunt ridicate. Ea spune că România a urcat avertizarea de călătorie la nivelul maxim, 9 din 9, ceea ce înseamnă că românii aflați acolo ar trebui să plece imediat. Potrivit estimărilor oficiale, în Iran sunt aproximativ 400 de cetățeni români.

„Există un risc extrem de ridicat. De aceea, am ridicat alerta la 9 din 9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că autoritățile române mențin contact constant cu ambasada din Teheran și cu celelalte misiuni din Orientul Mijlociu. Prioritatea este siguranța românilor, a personalului diplomatic și a angajaților.

Ministrul le spune românilor aflați în Iran să plece cât mai repede. Oficialii recunosc că există încă zboruri care pot fi folosite, dar locurile sunt limitate, pentru că cererea a crescut mult după ce avertizarea a fost urcată la maxim.

„Pentru cei care sunt deja acolo, există asistență consulară completă, inclusiv pentru facilitarea ieșirii din Iran, fie pe cale aeriană, fie terestră, cu sprijinul misiunilor noastre din țările vecine”, a explicat Oana Țoiu.

Autoritățile au început să retragă și o parte din personalul diplomatic neesențial, în special familiile cu copii, pentru securitate. Câte persoane au venit deja în țară nu a fost dat exact, din motive de siguranță, spun oficialii.

Un alt subiect pe care l-a abordat ministrul a fost problema comunicării în Iran. Autoritățile de acolo au limitat accesul la internet și alte mijloace de comunicare, ceea ce a afectat și activitatea ambasadei.

„Am convocat la MAE reprezentanții Iranului, pentru că erau încălcate convențiile internaționale. După aceste discuții, situația s-a remediat parțial și am putut facilita transmiterea de mesaje între cetățenii români și familiile lor din țară”, a declarat ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat

Iranul și-a redeschis spațiul aerian. NBC: Trump vrea o acțiune rapidă și decisivă care să prăbușească regimul. Echipa de securitate a SUA nu a putut garanta dărâmarea administrației de la Teheran. Nu a fost luată nicio decizie

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
12:12
Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
DEZVĂLUIRI Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
10:27
Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
FLASH NEWS Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
10:00
Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
CONTROVERSĂ Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
20:48
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
FLASH NEWS George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
20:08
George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
EXCLUSIV „Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
17:01
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
12:56
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
FLASH NEWS Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
12:50
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
IMOBILIARE Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
12:38
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe