Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români

Oana Țoiu, ministrul de Externe, dă detalii despre situația românilor din Iran, unde tensiunile de securitate sunt ridicate. Ea spune că România a urcat avertizarea de călătorie la nivelul maxim, 9 din 9, ceea ce înseamnă că românii aflați acolo ar trebui să plece imediat. Potrivit estimărilor oficiale, în Iran sunt aproximativ 400 de cetățeni români.

„Există un risc extrem de ridicat. De aceea, am ridicat alerta la 9 din 9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că autoritățile române mențin contact constant cu ambasada din Teheran și cu celelalte misiuni din Orientul Mijlociu. Prioritatea este siguranța românilor, a personalului diplomatic și a angajaților.

Ministrul le spune românilor aflați în Iran să plece cât mai repede. Oficialii recunosc că există încă zboruri care pot fi folosite, dar locurile sunt limitate, pentru că cererea a crescut mult după ce avertizarea a fost urcată la maxim.

„Pentru cei care sunt deja acolo, există asistență consulară completă, inclusiv pentru facilitarea ieșirii din Iran, fie pe cale aeriană, fie terestră, cu sprijinul misiunilor noastre din țările vecine”, a explicat Oana Țoiu.

Autoritățile au început să retragă și o parte din personalul diplomatic neesențial, în special familiile cu copii, pentru securitate. Câte persoane au venit deja în țară nu a fost dat exact, din motive de siguranță, spun oficialii.

Un alt subiect pe care l-a abordat ministrul a fost problema comunicării în Iran. Autoritățile de acolo au limitat accesul la internet și alte mijloace de comunicare, ceea ce a afectat și activitatea ambasadei.

„Am convocat la MAE reprezentanții Iranului, pentru că erau încălcate convențiile internaționale. După aceste discuții, situația s-a remediat parțial și am putut facilita transmiterea de mesaje între cetățenii români și familiile lor din țară”, a declarat ministrul.

