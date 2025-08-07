Oana Țoiu, prima VIZITĂ oficială a unui ministru român de Externe în Ucraina, după invazia rusă: „Un semnal puternic al solidarității noastre”

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, efectuează joi o vizită oficială la Kiev, prima de acest fel din partea unui șef al diplomației române de la începutul războiului în Ucraina – februarie 2022.

„Prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022 începe astăzi. Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de interes comun, după care voi continua cu o vizită la Cernăuți”, transmite Oana Țoiu, într-o postare publicată pe platforma X.

Oana Țoiu și-a început ziua cu o vizită la Spitalul de Copii Okhmatdyt din Kiev, grav afectat de un atac rusesc în urmă cu un an. Ea a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit în fața copiilor aflați în tratament.

„Ziua a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost ținta unui atac deliberat și brutal al forțelor ruse. A fost o crimă de război îngrozitoare, care a șocat lumea și care nu va rămâne nepedepsită. Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte cât de puternic mă afectează aceste atacuri cinice. Văzând acești copii nevinovați în tratament, unii pentru boli foarte grave, mi-am dat seama încă o dată că ucrainenii sunt un popor puternic și rezistent”.

Oana Țoiu: Mi-a arătat că pentru asta luptă ucrainenii

Ministra a vizitat și „Școala Supereroilor”, un proiect educațional care funcționează în cadrul Institutului Național de Oncologie din Ucraina, susținut de Fundația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska.

„Am vizitat, de asemenea, Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național de Oncologie. Am fost profund impresionată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează un tratament de lungă durată. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru a le oferi acestor copii zile mai luminoase. Mi-am exprimat admirația sinceră și urările de bine tuturor acestor supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată. Mi-a arătat că pentru asta luptă ucrainenii: pentru bunăstarea copiilor lor, pentru libertatea lor, pentru viitorul lor. România va continua să fie alături de Ucraina în lupta sa legitimă”, încheie mesajul șefa diplomației române.

Sursa: Oana Țoiu/ X

