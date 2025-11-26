Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament

Jurnaliștii de pe holurile Parlamentului au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către un angajat al Guvernului care s-a pus în fața acestora, iar pe unii i-a împins. Potrivit imaginilor, bărbatul, care lucrează ca ofițer de presă, le-a blocat trecerea și i-a prins de mâini când se duceau cu telefonul spre premier. Totodată, a împins un jurnalist care a încercat să treacă pe lângă el și să ajungă la premier.

Incidentul a avut loc miercuri, pe holurile Parlamentului, unde premierul Ilie Bolojan a fost prezent pentru ședința în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.

Relația tensionată a premierului cu presa pe holurile instituțiilor

Nu este prima dată când Ilie Bolojan transmite că nu dorește să răspundă întrebărilor adresate de ziariști pe holurile instituțiilor. De-a lungul timpului, el a precizat în repetate rânduri că va comunica doar în cadrul unor conferințe de presă organizate, cu format și timp stabilit dinainte.

În plus, recent, echipa premierului a mers mai departe și a restricționat accesul unor fotojurnaliști la conferințe de presă, limitând astfel și partea vizuală a relatărilor jurnalistice, notează Mediafax.

Reacția Guvernului

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului.

Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare.

De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta.

Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat.

Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei”, transmite Guvernul.