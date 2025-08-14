Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”

După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că îl bucură declarația ministrului, declarație despre care a adăugat că „nu mai putea fi evitată”.

„Este a doua declarație sănătoasă pe care dânsa o face de când a preluat mandatul, pe lângă cea referitoare la bugetul minuscul al Ministerului. Această declarație, evident, nu mai poate fi evitată, atâta timp cât, de șase luni, Statele Unite, prin declarații, prin rapoarte și prin oameni, prin oameni reprezentativi ai guvernului american, ne tot spun același lucru.

Când îți vine un vicepreședinte și-ți spune că tu nu mai reprezinți o prioritate pentru el, pentru că nu mai împarți aceleași valori ale democrației, așa cum este înțeleasă de către cei care au înfăptuit-o prima oară, și anume de Statele Unite, atunci tu nu ai cum să nu te conformezi”, a spus Cosmin Corendea.

„Nu poți să ignori un raport al Departamentului de Stat”

De asemenea, acesta a susținut că declarația Oanei Țoiu vine și în contextul în care România pregătește o vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.

„Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr care îți este reiterat permanent, constant de administrația Trump. Nu poți să ignori un raport al Departamentului de Stat pentru Drepturile Omului care se referă clar că suspendarea programului Visa Waiver are de-a face și cu anularea alegerilor din decembrie 2024, o anulare a alegerilor la care încă așteptăm clarificări, care nu are niciun indicator de interferență externă.

Doamna Țoiu, probabil, a realizat și dânsa acest lucru și având în vedere că acea vizită a domnului Nicușor Dan în Statele Unite nu se va întâmpla fără ca România să vină sau să revină pe un drum normal al democrației, și asta și printr-o recunoaștere a greșelilor, și anume minciunile referitoare la anularea alegerilor din 2024, ei bine, acest lucru nu se poate realiza fără ca România să facă acest lucru”, a declarat Cosmin Corendea.

„Această declarație sper să ajute puțin sau mai mult în pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în SUA”

În mesajul său, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților a acuzat că unii dintre ambasadorii și consulii României ar încălca legea prin faptul că adresează mesaje politice. Unul dintre exemplele oferite de Cosmin Corendea a fost cel al lui Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

„Această declarație sper să ajute puțin sau mai mult în pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și într-o eventuală reîncepere a discuției pe marginea programului Visa Waiver, așternând cumva sau ștergând parțial, dacă se poate, toate declarațiile amuzante pe care administrația actuală de la București le-a făcut la adresa administrației Trump și a Statelor Unite.

Și aici nu mă refer doar la administrația de la București, cea din țară, ci mă refer și la administrația de la București cea din afara țării, și anume ambasadori și consuli, care se pare că, încălcând legea, au opinii politice, deși nu ar trebui să o aibă, și, mai mult decât atât, au opinii părtinitoare în privința unor unor rapoarte subiective pe care aceștia le au referitoare la administrația Trump. Ne aducem cu tristețe aminte de ambasadorul Muraru, care a spus de nenumărate ori că administrația Trump nu este ceea ce trebuie”, a spus Cosmin Corendea.

