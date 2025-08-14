ULTIMA ORĂ | Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier”

Într-un mesaj în 10 puncte transmis de Ilie Bolojan pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România (AMR), intrat în posesia Gândul, premierul dă de înțeles că se gândește deja la perioada când va preda ștafeta Executivului, pentru a scăpa de povara de pe umerii săi în contextul negocierilor tensionate pe reforma administrației locale din pachetul 2 fiscal, care se lasă așteptat.

„Având în vedere situația dificilă în care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, se arată în mesajul trasmis de șeful Executivului și consultat de Gândul.

Ilie Bolojan a dat astfel de semnale și la începutul lunii iulie, în contextul negocierilor îndelungate pentru formarea coaliției de guvernare. Spunea că „n-a fost nicio înghesuială” pentru funcția de premier.

„Credeți că totul este bine în România și n-a fost nicio înghesuială să fie premierul României, cum a fost în alte dăți? N-a fost o înghesuială. Credeți că cineva care e un om rațional, care are o cotă bună, ține să și-o distrugă prin anunțuri care știu că nu îl ajută ca și cotă de încredere? Aici nu ne jucăm cu țara noastră”.

