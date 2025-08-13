Prima pagină » Știri politice » Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale

13 aug. 2025, 22:56, Știri politice
Pachetul 2 de măsuri întârzie să apară. Coaliția e pe pauză. Ilie Bolojan nu reușește să deblocheze discuțiile din coaliție, după ce PSD a anunțat că nu mai participă la întruniri până când Guvernul nu va adopta măsurile necesare.

Premierul își pune încrederea în „responsabilitatea oamenilor politici”.

„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în care comunicarea și ședințele coaliției nu s-au derulat în condiții normale. Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie, care au decis să facă această coaliție pentru a scoate România din situația în care tot partidele, o bună parte, cel puțin PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta”, spune Ilie Bolojan la Digi24.

Luni, Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații se ridică de la masa coaliției, punând condiții pentru revenire. Eliminarea privilegiilor și discutarea rectificării bugetare cu menținerea programului Anghel Saligny sunt câteva dintre cerințele PSD, adoptate în unanimitate în reuniunea Biroului Permanent Național.

Bolojan răspunde, tot la Digi24, că „nu este niciun fel de bucurie” pentru el adoptarea pachetului cerut de PSD. Totuși, crede se vor face „pași importanți” și că lucrurile se vor debloca în zilele următoare.

„Cred că în zilele următoare lucrurile se vor debloca și vom putea să facem pași importanți pentru a adopta acest pachet. V-am spus, dacă nu adoptăm acest pachet, credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, nu e niciun fel de câștig să fii premierul României în într-o astfel de situație”, explică premierul.

