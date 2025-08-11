PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni

Sorin Grindeanu anunță că social-democrații se ridică de la masa coaliției și anunță care sunt condițiile pentru revenire. Eliminarea privilegiilor și discutarea rectificării bugetare cu menținerea programului Anghel Saligny sunt câteva dintre cerințele PSD, adoptarea în unanimitate în reuniunea Biroului Permanent Național.

„Propunem adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reducerea agențiilor). În momentul în care aceste lucruri sunt adoptate, PSD revine la masa coaliției”, spune Sorin Grindeanu, la finalul ședinței conducerii partidului.

Dacă vorbim despre un pachet privind eliminarea privilegiilor, mâine poate fi adoptat, completează acesta.

Rectificarea este al doilea punct important.

„În această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe, pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat. Este absolut necesar să discutăm despre continuarea investițiilor mari și mici”, declară Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: