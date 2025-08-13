Diana Buzoianu CONFIRMĂ scrisoarea de la ministerul Justiției: Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie

Diana Buzoianu a recunoscut într-o intervenție la Euronews că a primit o scrisoare de la ministerul Justiției prin care a fost notificată că reorganizarea Romsilva nu este posibilă printr-o hotărâre de guvern. „Scrisoarea este primită, sunt niște observații”, a spus Buzoianu, miercuri seara.

Întrebată dacă s-a ajuns la un blocaj în cazul reorganizării Romsilva, Diana Buzoianu a declarat: „Nu, nu este un blocaj. Eu sunt ferm convinsă că așa cum ne-am asumat toți în programul de guvernare, toți vom sprijini reforma Romsilva. Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie, ci se va pune alături de partea bună a istoriei”.

Ministrul Mediului a mai transmis că miercurea viitoare va avea o întâlnire cu Radu Marinescu pentru a discuta observațiile primite.

„Scrisoarea este primită, sunt niște observații. Noi avem în momentul de față niște etape preliminare pe care încercăm să le parcurgem tocmai pentru ca atunci când va fi perioada de avizare să avem deja observațiile primite de la ministere, în mare, noi să putem să implementăm deja, până la perioada de avizare, o parte din aceste observații, ca să putem să avem în momentul în care vorbim de avizare să știm măcar care sunt pozițiile fiecărui minister în parte. Punctul de vedere al Ministerului Justiției noi o să-l discutăm pe larg miercurea viitoare când o să merg la Ministerul Justiției pentru a vedea exact, pentru a poziționa fiecare dintre observații”, a spus Buzoianu.

Ministrul speră că se va ajunge la o înțelegere și că reforma mult așteptată de români nu va fi împiedicată.