Pachetul 3 de reformă, amânat până la finalul alegerilor locale. De ce amână Guvernul Bolojan reforma – SURSE

Pachetul 3 de reformă a Guvernului Bolojan a fost amânat până pe 8 decembrie, după alegerile locale, confirmă surse politice. Motivele sunt multiple: odată din cauza lipsei de consens în coaliție și apoi ca tăierile salariale să nu influențeze procesul electoral.

În ultima ședință a coaliției, liderii au căzut de acord pe tăierile din administrația locală, unde urmează să fie dați afară aproximativ 13.000 de angajați. Consensul s-a blocat însă la tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor nu s-au înțeles pe reducerea cu 10% a salariilor. În acest sens, Biroul Politic Național al PSD s-a reunit miercuri și au votat în unanimitate că nu vor să taie salariile, potrivit declarațiilor lui Sorin Grindeanu, șeful partidului. Mai mult, Sorin Grindeanu a amenințat cu ieșirea de la guvernare, dacă se vor tăia salarii.

Pe tăierile din Educație s-a opus doar liderul UDMR, Kelemen Hunor, în timp ce Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a cerut ca militarii să fie și ei exceptați de la tăieri. În ședința coaliției, Bolojan a cerut ca niciun domeniu să nu fie exceptat, potrivit surselor.

Pentru a evita o revoltă în sistemul educațional, premierul a anunțat miercuri că Educația va fi exceptată.

În acest moment nu este clar care vor fi domeniile lovite de tăieri, în condițiile în care și ministrul Apărării ar fi blocat tăierile din Armată.

