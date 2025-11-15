Prima pagină » Știri politice » Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru

Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 20:45, Știri politice
Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar obligatoriu / Sursa FOTO: Mediafax

„A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru”, spune Traian Băsescu, întrebat la România TV ce sfat i-ar da președintelui Nicușor Dan.

Fostul președinte susține că Nicușor Dan a învățat din expreriența sa.

„A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin în afară, lasă răspunderea pe premier. El, fiind mai puțin atins, poate rezolva criza din afară”, afirmă Traian Băsescu.

Potrivit fostului președinte, Nicusor Dan a făcut bine ca nu s-a așezat spate în spate cu premierul.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

