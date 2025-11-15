Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru

„A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru”, spune Traian Băsescu, întrebat la România TV ce sfat i-ar da președintelui Nicușor Dan.

Fostul președinte susține că Nicușor Dan a învățat din expreriența sa.

„A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin în afară, lasă răspunderea pe premier. El, fiind mai puțin atins, poate rezolva criza din afară”, afirmă Traian Băsescu.

Potrivit fostului președinte, Nicusor Dan a făcut bine ca nu s-a așezat spate în spate cu premierul.

