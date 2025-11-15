Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 17:20, Știri politice
Traian Basescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Capitalei, relevă datele ultimului Sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie, care a punctat evaluarea performanței foștilor primari generali.

În rândul foștilor primari generali, Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenți, urmat de Gabriela Firea cu 25% și de Nicușor Dan cu 21%.

Celelalte administraţii sunt evaluate la niveluri mult mai reduse.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în București.

Eșantionul a fost constituit probabilist, multistadial și stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice.

Marja maximă de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate față în față, la domiciliul respondenților, în perioada 3 – 14 noiembrie, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populației Capitalei, bazată pe datele INS.

