Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet

Traian Basescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Capitalei, relevă datele ultimului Sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie, care a punctat evaluarea performanței foștilor primari generali.

În rândul foștilor primari generali, Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenți, urmat de Gabriela Firea cu 25% și de Nicușor Dan cu 21%.

Celelalte administraţii sunt evaluate la niveluri mult mai reduse.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în București.

Eșantionul a fost constituit probabilist, multistadial și stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice.

Marja maximă de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate față în față, la domiciliul respondenților, în perioada 3 – 14 noiembrie, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populației Capitalei, bazată pe datele INS.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni

Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. „Sunt încrezător că, la aceste alegeri, oamenii vor vota rezultate”