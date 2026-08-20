Partidele nu au ajuns la nicio concluzie, în urma discuțiilor de la Cotroceni pe legea salarizării. România riscă să piardă 800 de milioane de €

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că discuțiile, desfășurate azi, între partidele politice, pe legea salarizării, nu s-au finalizat cu un rezultat. Acesta a anunțat că dialogul va continua și săptămâna viitoare. Totodată, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că au fost făcute anumite modificări la versiunea inițială a legii.

„Astăzi liderii au primit o versiune a proiectului care îndeplinește toate obligațiile asumate de România și satisface constrângerile fiscale. În următoarele zile partidele vor fi rugate să analizeze. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice probabil în weekend urmând ca săptămâna viitoare liderii să se așeze cu președintele din nou la masă”, a declarat Burnete.

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La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că „față de versiunea de pe 17 iulie (n.r. a legii salarizării), am fundamentat mai bine, semnificativ anumite elemente tehnice care să servească partidelor pentru un bun proiect final”.

„Am îmbunătățit anumite componenete tehnice pentru un proiect mai bine fundamentat. În această perioadă am retestat datele, viziunea pe care trebuie să o oferi.

Decizia finală este de a ridica un proiect și a-l duce în Parlament”, a declarat Pîslaru.

Miza consultărilor privind noua grilă de salarizare este uriașă, întrucât adoptarea legii vizează îndeplinirea unui jalon din PNRR. Dacă legea nu este adoptată până la sfârșitul lunii august, România riscă să piardă 770 de milioane de euro de Uniunea Europeană.

FOTO/VIDEO: Gândul