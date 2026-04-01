Prima pagină » Actualitate » Anunțul oficial al ministrului Sănătății în scandalul Pfizer. Ce va face România cu 29 de milioane de doze de vaccin de care nu are nevoie

Anunțul oficial al ministrului Sănătății în scandalul Pfizer. Ce va face România cu 29 de milioane de doze de vaccin de care nu are nevoie

Bianca Dogaru

După ce România a pierdut procesul cu Pfizer, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că această situație este rezultatul unei greșeli uriașe făcute în mai 2021 de ministrul Sănătății și premierul de la acea vreme. Potrivit ministrului, statul a semnat pentru o cantitate imensă de vaccinuri, deși era clar că populația țării nu avea cum să folosească atâtea doze. Acesta a subliniat că măsura este executorie, deci România va trebui să plătească, indiferent dacă va face sau nu apel.

„Populația nu s-a dublat”

Rogobete a precizat că, deși dozele nu au fost cerute efectiv la livrare, simplul fapt că au fost trecute în contract obligă acum România să le plătească integral.

„Ce este greșit este acea cantitate uriașă care a fost semnată în mai 2021, care n-avea nicio legătură cu realitatea. Știam sigur că populația țării nu se va dubla. Vorbim de 29 de milioane de doze comandate suplimentar față de alte zeci de milioane deja existente. Practic, s-a dublat cantitatea de vaccin fără să se țină cont de demografie sau de rata de vaccinare.”

Eșecul campaniei de vaccinare și implicarea politicului

Dincolo de aspectele financiare, Ministrul Sănătății consideră că întreaga strategie de vaccinare a fost greșită din cauza modului în care a fost comunicată publicului.

„Campania de vaccinare cu siguranță a fost un eșec. Asta vă spun cu certitudine și cu fermitate. Și nu este o noutate, pentru că politicienii s-au gândit să promoveze vaccinarea în locul profesioniștilor din sănătate. Este părerea mea. Nu sunt expert în comunicare, dar eu asta am simțit. Vedeam în spațiul public sau la televizor profesioniști în sănătate, medici, doctori, oameni care aveau argumente medicale și încrederea necesară pentru promovarea vaccinării. Probabil că România era altundeva în momentul în care politicienii s-au apucat de asta.”

De ce nu s-au putut renegocia contractele cu Pfizer

În spațiul public s-a vorbit despre faptul că Ministerul Sănătății ar fi putut obține condiții mai bune, însă Rogobete spune că ofertele primite ar fi adus cheltuieli și mai mari.

„Nu a fost neapărat un refuz al renegocierii, doar că în contextul de atunci, renegocierea nu însemna că nu mai primim dozele. Renegocierea însemna un procent mai redus. Practic, ar fi trebuit să luăm cele 29 de milioane de doze, să le depozităm și să plătim și costul distrugerii dozelor respective. Deci nu era neapărat un avantaj fiscal în momentul respectiv acea renegociere.”

Cine plătește factura

Ministrul a precizat că banii pentru Pfizer vor fi luați din bugetul de stat, prin Ministerul de Finanțe.

„Este o măsură executorie. România va trebui să plătească această sumă. Sigur că banii vor fi reîntoși către România. Dar da, este o măsură executorie. Urmează acum, în perioada imediat următoare, să analizăm toate aceste date, despre cum se vor calcula și, sigur, modul în care lucrurile se vor desfășura în viitorul apropiat.”

România, obligată să plătească 600 de milioane de euro

Reacția ministrului vine după decizia Tribunalului de la Bruxelles, care a dat dreptate societăților Pfizer și BioNTech. Instanța obligă România la plata sumei de 3.031.128.036 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea dozelor pe care țara noastră nu le-a mai primit.

În anii 2022 și 2023, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a motivat decizia prin faptul că depozitele erau deja pline cu peste 8 milioane de doze care nu puteau fi folosite, donate sau vândute. Pe lângă povara financiară, România are obligația de a prelua fizic și restul de 28.940.613 de doze de vaccin.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe