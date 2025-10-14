Prima pagină » Știri politice » Pe valul antirusesc, Maia Sandu propune ca premier un moldovean-american, școlit la Moscova, cu conturi în offshore-uri din Insulele Virgine

14 oct. 2025, 18:55, Știri politice
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Nici bine nu a fost nominalizat că deja au început să apară controversele. Numele acestuia fiind menționat în scandalul Pandora Papers. De asemenea, Munteanu ar fi avut conexiuni cu Marian Lupu, actualul lider al Partidului Respect Moldova (PRM), care a condus în trecut Partidul Democrat din Moldova (PDM), formațiune aflată la acea vreme sub controlul oligarhului Vladimir Plahotniuc. O altă controversă constă în faptul că Munteanu are studii la Universitatea de Stat din Moscova (MGU), detaliu care ridică semne de întrebare în contextul valului antirusesc promovat de puterea de la Chișinău.

Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Controversa este legată de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016, potrivit ZdG.

În aceeași scurgere de informații apare și numele lui Kamil Goca, partenerul lui Alexandru Munteanu în „4i Capital Partners”.

Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev. Offshore-ul, la fel ca firma, are statut activ din 2016, însă este înregistrată la adresa Yamraj Building, Road Town, Tortola. Tot în 2016 a fost înregistrată la Kiev și compania „4i Capital Partners” – specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și Republica Moldova.

Alexandru Munteanu, felicitat de politicieni controversați de la Chișinău

În 2006, Alexandru Munteanu a fost distins, cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Mai multe fotografii de la recepția din 2007 dată în cinstea „noului cavaler”, care a avut loc în incinta reședinței ambasadorului Franței din Republica Moldova de atunci, Edmond Pamboukjian arată că, printre invitații la eveniment s-au numărat președintele Parlamentului Republicii Moldova din acea perioadă, Marian Lupu, vicepreședintele de atunci al Legislativului de la Chișinău, Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare în septembrie 2025. Imaginile au fost publicate de revista „Neorama”.

Foto: neorama.md

Prima reacție a candidatului la funcția de premier în Republica Moldova

Alexandru Munteanu, candidatul propus de puterea de la Chișinău pentru funcția de premier, și-a creat astăzi pagină pe Facebook. Omul de afaceri a venit cu prima reacție publică, mulțumind formațiunii pentru încredere și negând acuzațiile care îl vizează.

El afirmă că a primit „mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și din presă” cu privire la discuțiile purtate cu Partidul Acțiune și Solidaritate privind ocuparea funcției de șef al Cabinetului de miniștri.

„Într-adevăr, port discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere, a transmis Alexandru Munteanu.

De asemenea, acesta a oferit explicații privind presupusa sa implicare în scandalul cunoscut sub numele de „Pandora Papers”.

„În ceea ce privește apariția unor informații în public, precizez că voi răspunde la toate întrebările, inclusiv despre faptul că nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. În plus, simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”, a adăugat el.

Foto: Facebook / Alliance Française de Moldavie

Marți, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea primei ședințe a noului Parlament.

Numirea a fost percepută de unii politicieni de la Chișinău drept o mișcare paradoxală: pe de o parte, partidul puterii s-a remarcat în ultimii ani printr-un discus dur la adresa Rusiei; pe de altă parte, numirea unui premier cu formare universitară la Moscova ridică semne de întrebare privind credibilitatea mesajului transmis partenerilor occidentali.

„Ipocrizia lui Grosu constă în faptul că scrie un kilometru de text despre biografia candidatului PAS la funcția de premier, fără să menționeze faptul că acesta a învățat la Moscova la MGU”, a reacționat liderul PNM, Dragoș Galbur.

