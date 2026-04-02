Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat joi că a început procesul de livrare a pensiilor pentru luna aceasta şi vor ajunge înainte de Paşte, cu siguranţă.

Florin Manole a fost întrebat după şedinţa de Guvern dacă a început procesul de livrare a pensiilor.

„A și început procesul și vor fi livrate înainte de Paște, cu siguranță”, a spus ministrul.

Ministrul de resort a explicat și de ce pensionarii cu pensii mai mici nu vor primi prima tranșă din ajutorul „one-off” înainte de sărbătorile pascale, așa cum era stabilit inițial.

„Proiectul inițial era cu acest sprijin venit înainte de Paște. Din diferite motive administrative nu s-a putut, din cauza faptului că bugetul a fost întârziat și de atacul la Curtea Constituțională. S-a decalat acest calendar, însă este totuși foarte bine că acest sprijin vine chiar și în luna mai”, a mai spus Manole.

AUTORUL RECOMANDĂ: