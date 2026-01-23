Prima pagină » Știri politice » Liderul AUR, Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa Puterii: „Au adus România la cea mai mare explozie de prețuri din Europa postbelică”

Liderul AUR, Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa Puterii: „Au adus România la cea mai mare explozie de prețuri din Europa postbelică”

Bianca Dogaru
23 ian. 2026, 11:06, Știri politice
Liderul AUR, Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa Puterii: „Au adus România la cea mai mare explozie de prețuri din Europa postbelică”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România se confruntă cu cea mai mare creștere a prețurilor din Europa postbelică. El afirmă că această situație este rezultatul direct al guvernării PSD-PNL-USR-UDMR și că românii au pierdut rapid puterea de cumpărare. 

Potrivit lui Peiu, viața s-a scumpit accelerat din cauza prețurilor mari la energie, a scăderii producției interne și a creșterii importurilor. El spune că aceste decizii au făcut ca românii să plătească tot mai mult pentru lucrurile de bază.

„Un rezultat concret al modului în care coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a condus țara în ultimii ani este creșterea uriașă a prețurilor și scumpirea generală a vieții, în raport cu celelalte state membre UE. Avem, oameni buni, cea mai mare creștere de prețuri din Europa postbelică.”

Senatorul AUR arată că, în 2021, România avea cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. La acel moment, nivelul general al prețurilor era de 55% din media UE. Utilitățile erau la 44% din media europeană, alimentele la 70%, iar îmbrăcămintea și încălțămintea la 84%.

„În anul 2021, de exemplu, prețurile din România erau cele mai mici din UE și se situau la 55% din media Uniunii (44% din media UE la utilități, 70% la alimente și 84% la îmbrăcăminte/încălțăminte). Aveam, atunci, cele mai mici prețuri din UE la aceste categorii de bază.”

În doar trei ani, potrivit acestuia, situația s-a schimbat semnificativ.

„În 2024, după numai trei ani, prețurile din țara noastră au ajuns la nivelul de 64% din media UE (50% la utilități, 90% la alimente și 78% la îmbrăcăminte/încălțăminte). Nu mai avem cele mai mici prețuri la aceste categorii de produse de consum, în Bulgaria prețurile au devenit mai mici.”

Petrișor Peiu spune că nu există un alt stat european în care, într-un interval atât de scurt, puterea de cumpărare să fi scăzut atât de mult.

„Nu există niciun stat european în care să se fi produs, în doar trei ani, o asemenea degradare a puterii de cumpărare. Pentru cei care încă se mai întreabă de ce au crescut atât de mult prețurile la noi în raport cu media europeană, răspunsul este clar: scumpirea fără precedent în Europa postbelică a energiei. Cum a reușit partidul unic PSD-PNL-USR-UDMR să tripleze prețul la energie în doar câțiva ani? Iarăși, cât se poate de clar: reducând dramatic producția de energie.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
FLASH NEWS Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare”
10:12
Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare”
SCANDAL Angajații din Guvern îl pun la zid pe Bolojan. Funcționarii îl acuză pe prim-ministru că aruncă administrația într-o criză fără precedent
10:02
Angajații din Guvern îl pun la zid pe Bolojan. Funcționarii îl acuză pe prim-ministru că aruncă administrația într-o criză fără precedent
FLASH NEWS Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”
09:51
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”
FLASH NEWS Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
09:23
Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
FLASH NEWS Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”
08:45
Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce se află „sub” Pământ în spațiu?
CONTROVERSĂ O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
11:46
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
CONTROVERSĂ Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
11:42
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
ANUNȚ România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
11:33
România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
VIDEO Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
11:30
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
NEWS ALERT George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
11:23
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe