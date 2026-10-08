PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu

PNL a venit cu un răspuns pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a făcut un apel public la UDMR și PNL ”să pună umărul la o majoritate transparentă dacă se dorește intrarea PSD la guvernare”. Siegfried Mureșan a transmis că liberalii refuză ”oferta” social-democraților și a punctat că partidul lui Bolojan a fost dispus să își asume guvernarea și să rezolve problemele României, însă PSD s-a opus, la acel moment.
Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a refuzat scenariul în care PSD ar ajunge la guvernare alături de PNL.
”Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!
”I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern”, a transmis Grindeanu.