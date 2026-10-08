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PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu

PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu
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PNL a venit cu un răspuns pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a făcut un apel public la UDMR și PNL ”să pună umărul la o majoritate transparentă dacă se dorește intrarea PSD la guvernare”. Siegfried Mureșan a transmis că liberalii refuză ”oferta” social-democraților și a punctat că partidul lui Bolojan a fost dispus să își asume guvernarea și să rezolve problemele României, însă PSD s-a opus, la acel moment.

PNL refuză scenariul propus de PSD. Liberalii nu vor la guvernare alături de partidul lui Sorin Grindeanu

Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a refuzat scenariul în care PSD ar ajunge la guvernare alături de PNL.

”Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!

PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR.
De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid. PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan. Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou.
PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice. România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”, a transmis Mureșan.

Grindeanu vrea să intre la guvernare alături de PNL și UDMR

Reacția PNL vine după ce Grindeanu a declarat, după discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, că face un apel la PNL și UDMR ”să fie parte asumată în guvern dacă se dorește intrarea PSD la guvernare, în caz contrar nu vom ezita să spunem NU”.

I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.

Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern”, a transmis Grindeanu.

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