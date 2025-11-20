PNL trebuie să dea înapoi Autorităţii Electorale 14 milioane de lei, după ce a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucureşti

PNL a pierdut procesul cu AEP, iar liberalii trebuie să returneze subvenții de 14 milioane de lei.

Procesul a fost judecat de magistraţii Curţii de Apel București şi a avut ca obiect returnarea a 14 milioane de lei din subvenția de la stat pentru formaţiunile politice. PNL poate face recurs în 15 zile, iar decizia nu este definitivă.

Miercuri, Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea Partidului Naţional Liberal, pe motiv că nu are baze solide.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a informat Curtea de Apel București.

Pe 12 august 2025, PNL a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă şi a cerut anularea Deciziei 128/2025 a AEP, prin care li se punea în vedere liberalilor să achitae 14 milioane de lei, datorii din campanie, bani obţinuţi din subvenţia de la stat.

Aceştia au motivat că nu au bani, mai ales că datoriile toatel ale partidului depăşesc 150 de milioane de lei.

Odată cu anularea alegerilor din 2024, PNL a primit înapoi toți banii, inclusiv cei din subvenție. Însă, după ce AEP a verificat, a decis că e ilegal ca liberalii să păstreze și banii din subvenție, așa că trebuie să îi dea înapoi.

