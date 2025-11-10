Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan evită să comunice Parlamentului când se poate prezenta la „Ora Premierului” SURSE

Premierul Ilie Bolojan evită să comunice Parlamentului când se poate prezenta la „Ora Premierului” SURSE

10 nov. 2025, 15:39, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan se ferește să dea explicații românilor despre retragerea trupelor americane din România. Potrivit unor surse politice, Bolojan încă nu a dat un răspuns la cererea oficială PSD de a comunica o dată exactă pentru când poate veni în Parlament. Confruntat luni de jurnaliști în Parlament, Ilie Bolojan alege în continuare să păstreze tăcerea. „În momentul în care se va cădea de acord asupra unei soluții, vă voi face declarații. Vă mulțumesc” – sunt singurele cuvinte rostite de premier.

Premierul a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, că săptămâna aceasta se va stabili această dată şi se va prezenta pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare.

Chiar astăzi, PSD-ul reacționează prin noul șef al partidului, Sorin Grindeanu. Întrebat dacă a discutat în privat cu premierul despre acest subiect, el a spus:

Nu sunt lucruri private. Noi am cerut public să se vină, să facă o informare. Acestea nu se fac la colț de masă. Vorbește președintele unui partid cu președintele altui partid… Vorbim de securitatea României. Astea sunt lucruri pe care le facem în mod transparent. Informez. Asta am și cerut. Nici o discuție politică. Să informăm pe Românie în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Atât. Nimic altceva. Nu mi se pare că e un subiect care poate fi abordat politic așa cum se încearcă”.

Apoi, Grindeanu a explicat toate demersurile făcute pentru a-l aduce pe premier în fața românilor:

Ca să fim clari, noi am cerut la Camera Deputaților să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după care noi am mers cu cabinetul meu, a transmis către cabinetul primului ministru că suntem la dispoziție, nu facem niciun fel de impunere, să ne transmită când găsește o oră în săptămânile care urmează să vină în Parlament să informeze Parlamentul. Până acum n-am primit un răspuns”, spune Sorin Grindeanu.

Potrivit Constituției – legea fundamentală a statului român pe care ar trebui să o respecte și premierul, jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale și Regulamentului Camerei Deputaților (lege organică) – șeful PNL este forțat de prevederile legale să vină să dea explicații în fața românilor. În caz contrar și în situația unui refuz nejustificat, așa cum arată și juriștii, Bolojan riscă să derapeze spre zona penală, în cazul în care vreo instituție de parchet este sesizată pe încălcarea legii responsabilității ministeriale.

