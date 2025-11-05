Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.

Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.

„Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii Republicii Moldova. În afara țării, prima vizită pe care o organizăm acum va fi la București. A doua va fi la Bruxelles”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Șeful Executivului Republicii a mai precizat că, începând cu săptămâna viitoare, va efectua vizite în mai multe localități ale țării pentru a discuta direct cu oamenii și a identifica problemele prioritare ale comunităților.

Noua echipă guvernamentală a avut miercuri prima ședință oficială, în cadrul căreia au fost votate 14 proiecte de hotărâri. Alexandru Munteanu a subliniat că Guvernul moldovean își propune să mențină ritmul reformelor și să accelereze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Moldpres aminteşte că prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.

Premierul de atunci a fost primit la Bucureşti şi a avut întâlniri axate pe aprofundarea relaţiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energ etic şi proiecte de infrastructură.

