Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.

05 nov. 2025, 14:42, Știri politice
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.

Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii Republicii Moldova. În afara țării, prima vizită pe care o organizăm acum va fi la București. A doua va fi la Bruxelles”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Șeful Executivului Republicii a mai precizat că, începând cu săptămâna viitoare, va efectua vizite în mai multe localități ale țării pentru a discuta direct cu oamenii și a identifica problemele prioritare ale comunităților.

Noua echipă guvernamentală a avut miercuri prima ședință oficială, în cadrul căreia au fost votate 14 proiecte de hotărâri. Alexandru Munteanu a subliniat că Guvernul moldovean își propune să mențină ritmul reformelor și să accelereze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Moldpres aminteşte că prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.

Premierul de atunci a fost primit la Bucureşti şi a avut întâlniri axate pe aprofundarea relaţiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energ etic şi proiecte de infrastructură.

